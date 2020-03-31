Госфильмофонд России подготовил особый подарок для зрителей на карантине

Классические мультфильмы из нашего детства оцифровали и сделали гораздо лучше.

Пока практически вся страна вынуждена сидеть дома из-за эпидемии коронавируса, Госфильмофонд России подготовил особый подарок для всех тех, кто развлекает себя лишь у экрана монитора.

Для домашнего семейного просмотра составлен список из 20 мультфильмов, которые сумеют порадовать как детей, так и взрослых. Все проекты были созданы на Свердловской киностудии за долгие годы ее работы. Современные технологии позволили значительно улучшить качество изображения и звука.

Зрителей ждут шедевры анимации из 80-х и 90-х годов прошлого века, а также один мультфильм 2000 года, какой именно — пока остается сюрпризом. Все проекты выложены на официальном YouTube-канале Фонда.

Так что, если вы всегда хотели пересмотреть нестареющую классику, но не могли найти повод, добро пожаловать!