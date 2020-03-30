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Питер Джексон задумывал более жестокий финал для «Властелина колец»

Легендарная трилогия должна была закончиться весьма мрачно.

Питер Джексон задумывал более жестокий финал для «Властелина колец»
Кадр из фильма «Властелин колец»

Трилогия «Властелин колец» режиссера Питера Джексона появилась на экранах кинотеатров много лет назад и по праву считается одним из лучших произведений в жанре фэнтези.

Однако мало кто знает, что создатель киноэпоса изначально хотел для своего детища более мрачного финала. Конечно, никто не говорит о победе Саурона над армиями Средиземья, но вот финальная сцена в вулкане могла быть совсем иной.

Как рассказал Питер Джексон изданию Gamespot, один из главных антагонистов картины, бывший хоббит, а ныне непонятно кто по имени Голлум не должен был падать в лаву, ему была уготована другая судьба.

Главный герой всей трилогии, Фродо, должен был лично убить злодея. По задумке режиссера, кольцо максимально овладевало хоббитом и он уже не мог сдерживаться, в результате чего и прервал жизнь Голлума. По словам Джексона, он снял этот финал, но никому его не показывал.

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