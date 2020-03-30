Питер Джексон задумывал более жестокий финал для «Властелина колец»

Трилогия «Властелин колец» режиссера Питера Джексона появилась на экранах кинотеатров много лет назад и по праву считается одним из лучших произведений в жанре фэнтези.

Однако мало кто знает, что создатель киноэпоса изначально хотел для своего детища более мрачного финала. Конечно, никто не говорит о победе Саурона над армиями Средиземья, но вот финальная сцена в вулкане могла быть совсем иной.

Как рассказал Питер Джексон изданию Gamespot, один из главных антагонистов картины, бывший хоббит, а ныне непонятно кто по имени Голлум не должен был падать в лаву, ему была уготована другая судьба.

Главный герой всей трилогии, Фродо, должен был лично убить злодея. По задумке режиссера, кольцо максимально овладевало хоббитом и он уже не мог сдерживаться, в результате чего и прервал жизнь Голлума. По словам Джексона, он снял этот финал, но никому его не показывал.