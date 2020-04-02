Какие фильмы можно посмотреть, пока закрыты кинотеатры

Карантин закрыл кинотеатры, но не закрыл доступ к киноклассике — самое время ею насладиться. А понять, какую именно ленту стоит смотреть, поможет «Оскар», который, как ни крути, остается кинопремией номер один. Даже номинация на заветную статуэтку — признак качества, а если номинаций много, становится ясно, что фильм не рядовой. И можно только представить, как обидно авторам тех картин, которые, заработав множество номинаций, не получают в итоге ни одной награды.

«Поворотный пункт» (оригинальное название — The Turning Point), 1977, США, мелодрама

Режиссер: Херберт Росс. В ролях: Энн Бэнкрофт, Ширли Маклейн, Том Скеррит, Михаил Барышников, Лесли Браун и др.

Первая и главная неудачница в этом плане — мелодрама «Поворотный пункт» (1977), отхватившая 11 номинаций и пролетевшая во всех! В центре внимания здесь запутанные отношения двух подруг детства, одна из которых стала знаменитой на весь мир балериной (Энн Бэнкрофт), а вторая — учительницей танцев в Оклахоме (Ширли Маклейн). Для нашего зрителя фильм интересен не столько рассказом о балетном закулисье, сколько кинодебютом Михаила Барышникова, сыгравшего неотразимого русского плейбоя с невероятно гламурным именем Юрий Копейкин.

«Ирландец» (оригинальное название — The Irishman), 2019, США, драма

Режиссер: Мартин Скорсезе. В ролях: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Бобби Каннавале и др.

Самый свежий пример невезения — криминальная драма «Ирландец», чуть-чуть не дотянувшая до рекордсменов по количеству номинаций — «всего» 10. Картина представляет собой воспоминания киллера Фрэна Ширана, поучаствовавшего почти во всех громких заказных убийствах в истории США. Заработать хотя бы один «Оскар» не помогли ни суперактеры (Де Ниро, Аль Пачино), ни режиссер Мартин Скорсезе. Возможно, отсутствие призов стало местью за хронометраж: киноакадемикам пришлось торчать перед экраном три с половиной часа. Впрочем, сейчас сидящие по домам киногурманы за такой жирный кусок должны быть скорее благодарны.

«Цветы лиловые полей» (оригинальное название — The Color Purple), 1985, США, драма

Режиссер: Стивен Спилберг. В ролях: Вупи Голдберг, Дэнни Гловер, Опра Уинфри, Маргарет Эйвери и др.

Историческая драма «Цветы лиловых полей» вышла в 1985 году, триумфально сравнялась с «Поворотным пунктом» по числу номинаций и столь же триумфально проиграла во всех. Обидно, да? Так пронзительно о жизни чернокожих в Америке начала прошлого века прежде никто не рассказывал. Главной героине по имени Сесиль приходится раз в тридцать тяжелее, чем любой медсестре из сериалов канала «Россия»: бедняжку бьет и насилует собственный отец, потом ее, уже обремененную рожденными от папы детьми, отдают другому, еще более жестокому мужчине. И за всю эту «красоту по-американски» фильму не дали ни одной статуэтки — не помогло даже то, что снял картину сам Стивен Спилберг.