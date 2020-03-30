Рай для киноманов: Зак Снайдер устроил показ в соцсети фильма «Бэтмен против Супермена»

Эпидемия коронавируса заставила многих звезд Голливуда изменить свои планы и перейти на самоизоляцию вместо съемок новых картин и сериалов. Известный режиссер Зак Снайдер также оказался взаперти и чтобы не скучать, а заодно и развлечь своих поклонников, утроил совместный просмотр фильма «Бэтмена против Супермена». А после этого ответил на вопросы, уже давно волнующие фанатов комиксов, сообщает издание Screenrant.

Как оказалось, именно смерть Супермена повлекла за собой события в «Лиге справедливости». Его предсмертный крик активировал «материнские ящики», которые сыграли важную роль в «Лиге». Также Снайдер отметил, что Бэтмен все еще не убил ни одного преступника, а кадры со взрывами автомобилей злодеев и то, как супергерой сбивает их на своем фирменном автомобиле — все это лишь ранило злодеев.