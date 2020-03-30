Из-за эпидемии киноиндустрию в России ждет хаос

Эпидемия коронавируса сильно ударила по киноиндустрии, как по зарубежной, так и по российской. В США закрыты более 4000 кинотеатров, а их владельцы каждый день терпят убытки. Премьеры практически всех крупных фильмов перенесены на более поздний срок, так что даже если бы кино не закрыли, то показывать в пустых залах было бы нечего.

Издание ТАСС опросило руководителей нескольких российских киностудий чтобы выяснить, что ждет кинобизнес в нашей стране. Многие проекты были отменены или перенесены, а так как новые съемки не начинаются, специалисты сидят как без денег, так и без работы. Более того, учитывая, что все киностудии сдвинули сроки своих проектов, в будущем это внесет определенный хаос. Когда кинотеатры вновь будут открыты, киностудии будут буквально бороться за право показать свои картины, ведь все премьеры выйдут практически одновременно.