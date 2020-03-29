Ответ коронавирусу: в США автокинотеатры обрели вторую жизнь

Пока эпидемия коронавируса продолжает разрушать жизни владельцам обычных кинотеатров, их автомобильные варианты обрели вторую жизнь. Как сообщает издание New York Post, после начала пандемии количество гостей в подобных заведениях значительно выросло. Как рассказали сами владельцы автокинотеатров, сейчас за один вечер к ним приезжает столько же гостей, сколько раньше не было и за неделю.

Доход от подобного бизнеса вырос практически вдвое, а посетителям по сути нечего бояться, ведь все находятся исключительно в личных автомобилях и не пересекаются с посторонними, главное, чтобы соседи по автомобилю были здоровы.

Издание Los Angeles Times сообщает, что в середине марта автокинотеатр студии Paramount посетило порядка 136 автомобилей и было продано 320 билетов, что является заметным рекордом для этого места. Разумеется, автокинотеатры не решат проблему с обычными кинотеатрами, ведь далеко не все могут себе позволить отправиться на просмотр фильма на автомобиле, тем более, что эта индустрия практически не развита за пределами США.