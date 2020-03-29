После коронавируса многие кинотеатры в России могут уже не открыться

Эпидемия коронавируса сильно ударила по киноиндустрии во всем мире. И если релизы крупных фильмов просто переносятся, а съемки отменяются, то вот кинотеатры ежедневно теряют деньги. В США закрыто более 4 тысяч кинозаведений, в России точное число пока неизвестно, но кино теперь посмотреть можно только дома. При этом не все арендаторы соглашаются войти в положение и снизить арендную плату для подобных заведений.

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» провело небольшой анализ и пришло к неутешительным выводам. Чем дольше кинотеатры остаются закрыты, тем больше вероятность, что они уже не откроются, особенно это касается небольших залов. По мнению экспертов, число кинотеатров в России после коронавируса может снизиться на 30% и достигнуть уровня 2016 года.

По словам представителей крупных сетей кинотеатров, индустрия сможет выдержать карантин примерно до конца апреля, а вот в мае проблемы начнутся серьезные. По словам источников журналистов, закрытие крупного кинотеатра в Москве на месяц обойдется примерно в 10 миллионов рублей, в менее крупных городах эта сумма будет в 3 раза меньше, но ущерб все равно значительный.