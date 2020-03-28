Студия Metro Goldwyn Mayer снимет новую книгу автора «Марсианина»

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer планирует экранизировать еще неизданную книгу. Речь идет о новом проекте известного писателя Энди Вейера под названием Project Hail Mary.

Новый роман расскажет историю об астронавте, который должен будет каким-то образом спасти планету от уничтожения. Согласитесь, сюжет оригинальностью пока не блещет, но возможно после релиза книги выяснится, что он все же способен заинтересовать читателей и зрителей.

Почему же Metro Goldwyn Mayer решила так безрассудно заявить об экранизации? Как сообщает издание Deadline, Вейер известен своим первым научно-фантастическим романом «Марсианин», так что определенный кредит доверия к автору у кинобоссов уже имеется. Книга поступит в продажу не ранее чем весной 2021 года.

Тем временем студия уже подобрала актера на главную роль и как выяснили журналисты, главным кандидатом в данный момент выступает Райан Гослинг.

Фильм «Марсианин» собрал в мировом прокате более 630 миллионов долларов.