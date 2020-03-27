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Недолго музыка играла: кинотеатры Китая вновь закрыли на карантин

Заведения проработали меньше недели и почти без зрителей.

Недолго музыка играла: кинотеатры Китая вновь закрыли на карантин
Фото: Globallookpress

Плохие новости из Китая, хотя коронавирус там можно считать практически побежденным, во многих местах уже снят карантин и защитные меры значительно ослаблены, но вот возобновлять работу кинотеатров было преждевременно. Как сообщает издание Variety, согласно новому постановлению правительства, кинотеатры во всей стране вновь закроют свои двери для зрителей. Напомним, чуть ранее сразу 500 заведений вновь могли принимать гостей.

Причина очередного закрытия не указывается, равно как и точные сроки изоляции. Как сообщают журналисты, приказ о закрытии поступил всего через пару часов после того, как было дано разрешение открыть для зрителей кинотеатры в Шанхае. Вероятно власти опасаются повторного распространения эпидемии и решили пока не рисковать здоровьем и жизнями людей.

Напомним, первые кинотеатры открылись в Китае после карантина уже в двадцатых числах марта, но зрителей на киносеансах почти не было, а средняя посещаемость составила примерно одного человека на сеанс.

 

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