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Обезоружили шпиона: в Лондоне воры украли пять пистолетов Джеймса Бонда

Ущерб от потери оружия оценили в 120 тысяч долларов.

Обезоружили шпиона: в Лондоне воры украли пять пистолетов Джеймса Бонда
Кадр из фильма «Казино «Рояль»

Пока во всем мире бушует коронавирус, преступники решили поживиться необычными ценностями. В Лондоне воры похитили сразу пять пистолетов, которые использовались во время съемок фильмов о легендарном шпионе Джеймсе Бонде. Казалось бы невелика потеря, однако ущерб составил более 120 тысяч долларов.

Как сообщает издание BBC, все произошло в минувший понедельник 23 марта. Стоит заметить, что пистолеты хранились не в музее, а в частной коллекции в обычном доме. К сожалению, задержать преступников на месте не удалось. По словам свидетелей, трое мужчин похитили пять пистолетов, которые использовались во время съемочного процесса картин «Вид на убийство», «Живи и дай умереть» и «Умри, но не сейчас».

Пистолеты будет непросто продать, ведь они сделаны на заказ и скорее всего опытные скупщики сразу же их узнают.

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