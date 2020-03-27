Обезоружили шпиона: в Лондоне воры украли пять пистолетов Джеймса Бонда

Пока во всем мире бушует коронавирус, преступники решили поживиться необычными ценностями. В Лондоне воры похитили сразу пять пистолетов, которые использовались во время съемок фильмов о легендарном шпионе Джеймсе Бонде. Казалось бы невелика потеря, однако ущерб составил более 120 тысяч долларов.

Как сообщает издание BBC, все произошло в минувший понедельник 23 марта. Стоит заметить, что пистолеты хранились не в музее, а в частной коллекции в обычном доме. К сожалению, задержать преступников на месте не удалось. По словам свидетелей, трое мужчин похитили пять пистолетов, которые использовались во время съемочного процесса картин «Вид на убийство», «Живи и дай умереть» и «Умри, но не сейчас».

Пистолеты будет непросто продать, ведь они сделаны на заказ и скорее всего опытные скупщики сразу же их узнают.