Солидно: российская картина «14+» получила более 100 миллионов просмотров на YouTube

Внезапный успех пришел к романтическому фильму «14+» Андрея Зайцева. Количество просмотров фильма на видеосервисе YouTube превысило уже 100 миллионов. Как сообщил сам режиссер на своей личной странице в социальной сети Facebook, картина оказалась популярна не только в России, но и во всем мире, съемочная группа не зря потрудилась над созданием субтитров на разных языках. Несмотря на название, которое говорит о возрастном рейтинге само за себя, YouTube все же присвоил кинокартине статус 18+, так что просмотров могло быть куда больше.

В данный момент Зайцев работает над продолжением фильма и как раз под названием «18+». На текущем этапе проходит подбор актеров и кастинги, хотя эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в данный процесс и съемки могут начаться позднее запланированного.

«14+» — это история первой любви, разворачивающаяся в спальном районе большого города. Главной особенностью картины стало то, что все роли исполнили не профессиональные актеры, а обычные подростки.