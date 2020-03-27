«Джентльмены» Гая Ричи появятся в онлайн-кинотеатрах на неделю раньше срока

Готовитесь к неделе дома и жалеете, что так и не успели посмотреть новый шедевр режиссера Гая Ричи в кинотеатрах? Не беда, специально для вас «Джентльмены» появятся в онлайн-кинотеатрах России уже 31 марта! Изначально дата релиза была запланирована на 7 апреля. Но решено было не откладывать выход премьеры. Ведь обычные кинотеатры по всей стране все активнее закрывают свои двери перед зрителями, а значит, задерживаться не имеет смысла.

Напомним, что «Джентльмены» стали самым кассовым фильмом из всех проектов Гая Ричи в России. В кинотеатрах новая криминальная комедия собрала более 1,2 миллиарда рублей и даже смогла обойти «Аладдина».

Сюжет фильма рассказывает о выпускнике Оксфорда, который решил заняться не совсем легальным бизнесом с поддержкой современных аристократов. Но чрезмерно дотошный детектив и азиатская мафия намереваются испортить его сладкую жизнь.