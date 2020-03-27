В новом «Безумном Максе» может сняться Аня Тейлор-Джой

Несмотря на сложные времена, известный голливудский режиссер Джордж Миллер продолжает трудиться над своей будущей картиной из серии «Безумный Макс». Напомним, новый фильм будет целиком и полностью посвящен Фуриосе, главной героине «Дороги ярости», а Макса в картине может и вовсе не быть.

Как сообщает издание Variety, недавно режиссер довольно долго общался с актрисой Аней Тейлор-Джой. Учитывая, что Миллер сейчас активно занят поиском актеров для «Макса», совсем не сложно догадаться, о чем они беседовали. Журналисты пока не знают, какая роль предложена Тейлор-Джой, режиссер эту информацию не комментирует.

Напомним, съемки нового «Безумного Макса» должны начаться в 2021 году, так что коронавирус вряд ли сможет им помешать.