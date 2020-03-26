От коронавируса скончался актер из «Клана Сопрано»

Эпидемия коронавируса продолжает не только успешно разрушать мировую экономику, но и убивать людей почтенного возраста. Как сообщает издание Mirror, скончался известный американский актер Марк Блум. Как сообщают источники издания, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. На момент смерти актеру было 69 лет.

Театральная компания Playwrights Horizons уже выразила свои соболезнования близким и друзьям актера, а также назвала погибшего отличным другом и артистом невероятного таланта.

Напомним, первым фильмом для Блума стала картина «Любовный недуг» в 1983 году. Также он внес весомый вклад в производство таких проектов, как «Крокодил Данди», «Грань», «Элементарно», «Миллиарды» и разумеется, «Клан Сопрано».

От коронавируса все чаще умирают знаменитости, так во Франции скончался известный джазмен Ману Дибанго, а в Италии от эпидемии погибла актриса Лючия Бозе.