Умер известный актер озвучивания Сергей Смирнов

В этот четверг, 26 марта, жителям России стало известно о внезапной кончине актера Центрального академического театра Российской армии Сергея Смирнова. Как гласит информация на официальном сайте театра, смерть наступила в результате долгой болезни. На момент смерти мужчине было всего 37 лет. Прощание с одним из самых известных голосов нашей страны пройдет уже завтра, 27 марта, в храме Димитрия Солунского в 11 часов.

В театре Сергей проработал почти 18 лет и сыграл более 30 ролей. Российским любителям голливудского кино он известен прежде всего не своей актерской игрой, а незабываемым голосом. Именно с помощью Смирнова в фильмах на русском языке говорили Антонио Бандерас, Ричард Гир, Брендан Фрейзер, Крис Пратт и Эндрю Гарфилд.

Всего Сергей озвучил более четырехсот зарубежных фильмов.