Создательница «Чудо-женщины» отказалась снимать «Тор-2» из-за плохого сценария

Пэтти Дженкинс разумно предположила, что в провале картины будут винить именно ее.

Пока съемки многих голливудских проектов остановлены и перенесены в неизвестность из-за эпидемии коронавируса, у режиссеров появилось больше времени для общения с представителями прессы.

Так, режиссер Пэтти Дженкинс, ответственная за обе части экранизации комиксов «Чудо-женщина», дала интервью для издания Vanity Fair. Одной из самых интересных тем был отказ женщины в свое время снять картину «Тор 2».

Как оказалось, Дженкинс решила не браться за эту работу из-за плохого сценария. Режиссер рассказала, что она просто не могла поверить, что сможет снять достойный проект с тем сценарием, который ей предлагали.

Также она разумно решила, что во вполне предсказуемом провале зрители в первую очередь будут обвинять именно ее.

Напомним, картина «Тор 2: Царство тьмы» была названа многими критиками одним из самых слабых фильмов студии Marvel.