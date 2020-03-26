Джеймс Ганн вынужден пользоваться туалетной бумагой с фотографией своего друга

Режиссер «Стражей Галактики» и «Мстителей» Джеймс Ганн поделился со своими подписчиками в Instagram внезапной печалью.

Как оказалось, у знаменитости закончилась обычная туалетная бумага и он был вынужден достать неприкосновенный запас, который берег на самый черный день. Но есть одна проблема: это бумага с фотографиями актера Майкла Рукера.

Как рассказал Ганн, он решил приобрести такой необычный сувенир, чтобы подшутить над своим другом. Когда Рукер гостил у режиссера, он вывесил необычную бумагу во всех туалетах своего дома.

По словам Ганна, он никогда не предполагал, что придется использовать ее по назначению, однако тот самый день настал.

Напомним, режиссер Джеймс Ганн в данный момент находится на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.