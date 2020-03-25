«Вы непонятно кто, а сейчас коронавирус!»: москвичи хотели прогнать съемочную группу

Как известно, коронавирус приостановил съемки многих картин, в том числе и голливудских блокбастеров. Но российской комедии «Убить босса» повезло: съемочная группа как раз заканчивала работу, когда только начиналась эпидемия. И все-таки не обошлось без инцидентов. Об одном таком создатели картины рассказали Teleprogramma.pro.

15 марта, в последний день съемок, киношники работали в жилом доме в московской Сущевке. По плану, была сцена вечеринки в квартире. Однако жильцы здания не оценили появления множества незнакомых людей на их территории. Кто-то даже включил тревожную сирену.

«Когда мы приготовились снимать, вдруг вышли жильцы и заявили, что никого не пустят: «Вы непонятно кто, непонятно откуда, а сейчас коронавирус!» — вспоминает режиссер картины Алексей Зотов. — После переговоров нам все-таки разрешили снимать, но с кучей ограничений: не пользоваться лифтом, ходить только через запасной вход и в масках».

Последних у съемочной группы не было. Пришлось быстро сделать их из бинтов, но в итоге работа была завершена.