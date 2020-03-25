Актер Дэвид Харбор объяснил, почему фильм «Хеллбой» провалился в прокате

В Голливуде уже была довольно успешная экранизация комиксов «Хеллбой», но к сожалению, только до 2019 года. Тогда вышел новый фильм, призванный перезагрузить и обнулить франшизу, с новыми актерами и мощными спецэффектами, но без души, как показали кассовые сборы.

Картина полностью провалилась в прокате, при бюджете в 50 миллионов долларов собрав всего 44 миллиона. Казалось бы съемочной группе стоит сделать работу над ошибками, но всегда есть и иной путь.

Актер Дэвид Харбор, исполнитель главной роли в «Хеллбое», провел онлайн трансляцию в своем официальном Instagram, где заявил, что частично в провале картины виноваты фанаты оригинальных фильмов, которые снял Гильермо дель Торо. По его словам, фанаты просто не хотели перезапуска.

Как сообщает издание Screen Rant, Харбор сообщил, что фильм был потерян еще до начала съемок, весь Интернет буквально кричал о том, что историю персонажа не нужно трогать.