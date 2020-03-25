На 94-м году жизни скончалась народная артистка СССР Инна Макарова

Почти четыре недели назад стало известно, что Инна Макарова госпитализирована. Тогда сообщалось, что состояние народной артистки СССР тяжелое. Врачи одной из столичных клиник пытались оказалась помощь актрисе. Вскоре ее дочь Наталья Бондарчук подтвердила, что ее мама находится в больнице, но подробностей сообщать не стала. Девушка подчеркнула, что актрисе 93 года, поэтому проблемы со здоровьем — нормальное явление.

А днем 25 марта стало известно, что Макарова скончалась. Ее диагноз так никто и не раскрыл. Опечаленная случившимся дочь артистки пока отказывается давать комментарии, пишет EG.ru. Поклонники выражают соболезнования семье актрисы, которая сыграла во множестве фильмов, включая такие культовые картины, как «Девчата», «Молодая гвардия», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова».

Напомним, что первым мужем Инны Владимировны был знаменитый режиссер Сергей Бондарчук. В этом браке у нее и родилась дочь Наталья, которая продолжила актерскую династию. Потом артистка вышла замуж за хирурга Михаил Перельмана. Они счастливо жили вместе почти 7 лет, но в 2013 году мужчина скончался. Макарова успела увидеть, как выросли ее внучки: Иван и Мария. Дата и место прощания с великой актрисой, лауреатом Сталинской премии I степени будет сообщено дополнительно.

Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования семье Инны Макаровой и ее близким.