Жестокая ирония: консультант фильма «Заражение» подхватил коронавирус

Иногда от судьбы просто не уйти, это правило подтвердил вирусолог Иэн Липкин, который работал в качестве медицинского консультанта на съемках фильма «Заражение». Как мужчина рассказал изданию Fox Business, он заразился коронавирусом, все его знания и опыт не помогли избежать этого досадного происшествия.

Липкин воспользовался этим случаем чтобы еще раз предупредить человечество о том, что от коронавируса не защищены даже самые опытные врачи и ученые. При этом о своем состоянии он говорит как о тяжелом. Иэн также отметил, что вирус можно буквально подхватить где угодно и следует быть максимально осторожными.

По словам вирусолога, лучшая защита на данный момент, это самоизоляция.