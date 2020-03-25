Компания Warner Bros. перенесла премьеру фильма «Чудо-женщина: 1984»

Это все же случилось, компания Warner Bros. приняла уже давно очевидное решение и переносит премьеру нового фильма «Чудо-женщина: 1984». Теперь посмотреть на новую экранизацию комиксов от DC можно будет не раньше 14 августа. Ранее были слухи, что студия пойдет на необычный шаг и все же выпустит картину в срок, но в электронном виде, однако этого так и не случилось, Warner Bros. все же не хочет отказываться от релизов в кинотеатрах, сообщает издание Variety.

Напомним, изначально фильм должен был появиться в прокате 5 июня. Сюжет нового кинокомикса строится на противостоянии Чудо-женщине и новых злодеев, Макса Лорда и Гепарды. Действие происходит в 80-х годах прошлого века, так что стоит ждать интересных отсылок. Также непонятно как, но воскреснет возлюбленный нашей супергероини, который погиб в прошлом фильме.