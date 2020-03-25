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Игра со смертью: в Сети появился первый трейлер фильма The Most Dangerous Game

Главные роли исполнили Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц.

Игра со смертью: в Сети появился первый трейлер фильма The Most Dangerous Game
Кадр из фильма The Most Dangerous Game

В Сети появился трейлер нового амбициозного проекта видеоплатформы Quibi под названием The Most Dangerous Game (официального перевода на русский пока нет, но, скорее всего, локализаторы остановятся на варианте «Самая опасная игра»). Главные роли исполнили такие звезды Голливуда, как Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц. Стоит заметить, что релиз проекта будет необычный, по своей сути это полнометражная картина, но представлена она будет в формате «фильм по главам».

Сюжет расскажет историю простого человека, который внезапно узнает о том, что смертельно болен. Надежды на спасение нет, но есть шанс оставить крупную сумму денег, исчисляемую миллионами, своей беременной супруге. Все, что для этого нужно сделать — выжить в опасной игре в течение суток.

Релиз запланирован на начало апреля этого года, одновременно с запуском сервиса Quibi.

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