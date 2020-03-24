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Киностудия имени Горького снимет фильм про коронавирус

Основу фильма сформируют рассказы людей, оказавшихся в изоляции из-за пандемии.

Киностудия имени Горького снимет фильм про коронавирус
Люди в медицинских масках/Фото: Алена Мартынова/КП

Киностудия имени Горького анонсировала выход фильма о коронавирусе. В пресс-службе съемочной группы рассказали, что предварительно ленту решено назвать «ВиRus». Таким образом, из названия становится понятно, что освещать создатели планируют жизнь носителей русского языка, которые оказались в изоляции из-за объявленной по всему миру пандемии коронавируса.

ТАСС информирует, что в основу фильма войдут видеодневники, которыми поделились герои ленты. Съемки рабочая группа начала две недели назад, ведутся они сразу в 15 странах в режиме реального времени. Гендиректор студии Юлиана Слащева растолковала, что люди поделятся с согражданами чувствами, которые они испытывают в столь непростое время, а заодно окажут друг другу психологическую помощь и поделятся тщательно скрываемыми страхами.

Режиссером проекта станет Алексей Кобылкин. По его убеждению, оказавшись в изоляции, люди невольно столкнулись лицом к лицу с проблемой собственного одиночества. Он уверен – аудитории наверняка будет интересно посмотреть, как герои справляются с возникшими обстоятельствами.

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