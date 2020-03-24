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Звезда сериала «Остаться в живых» разозлила студию Marvel

Эванджелин Лилли отказывается соблюдать карантин и игнорирует эпидемию.

Звезда сериала «Остаться в живых» разозлила студию Marvel
Актриса Эванджелин Лилли. Фото: Globallookpress

Ситуация с коронавирусом в мире продолжает вызывать опасения, эпидемия захватывает все новые и новые страны, а некоторые знаменитости по-прежнему не воспринимают угрозу всерьез.

Как сообщает издание We Got This Covered, студия Marvel планирует разорвать контракт с актрисой Эванджелин Лилли (вы можете помнить ее по сериалу «Остаться в живых» и фильму «Человек-муравей»). Причина для такого жесткого решения проста: звезда отказалась соблюдать карантин.

Руководство студии оказалось крайне недовольно последними постами артистки в Instagram, в которых она рассказывает о том, как посещает общественные места и водит детей на гимнастику, несмотря на глобальную эпидемию.

В итоге теперь в фильме «Человек-муравей — 3» будет сокращено экранное время героини Осы, роль которой исполняет Лилли, после чего сотрудничество со звездой будет прекращено.

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