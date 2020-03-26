Триллер «Туннель: Опасно для жизни» и другие киноновинки недели

«Туннель: Опасно для жизни» (оригинальное название — Tunnelen), 2019, Норвегия, триллер

Режиссер: Пол Ойе. В ролях: Торбьорн Харр, Ильва Фюглегуд, Петер Форде и др.

Коронавирус так лихо почистил график кинопремьер, что от запланированных на весну блокбастеров в расписании не осталось и следа: продюсеры нового «Бонда», девятого «Форсажа» и прочих хитов решили не соваться в пустые кинотеатры. В результате на большой экран прорвались картины, авторы которых прежде могли надеяться лишь на ограниченный прокат в паре скромных залов.

Одна из таких картин — норвежский триллер «Туннель: Опасно для жизни», снятый за три копейки, точнее, за 3,5 миллиона крон (примерно 25,5 миллиона рублей) и рассказывающий о людях, которые оказались заблокированы в горном туннеле в результате крупной аварии. Снаружи бушует вьюга, помощи ждать неоткуда — это, конечно, не так страшно, как оказаться в закрытой на карантин стране, но острых ощущений все равно хватает.

«Отдай свою душу» (оригинальное название — 8), 2019, ЮАР, ужасы

Режиссер: Харольд Хельшер. В ролях: Инге Бекманн, Кейта Луна, Чамано Себе и др.

Еще один «подарок» от любезной пандемии — шанс увидеть южноафриканский ужастик. Здесь не стоит ждать голливудского размаха, зато можно смело рассчитывать на солидную порцию страха с ярко выраженным национальным привкусом.

За него в хорроре «Отдай свою душу» отвечает подозрительный чернокожий старикан, ошивающийся рядом с маленькой фермой и пугающий ее новых владельцев, особенно их впечатлительную дочь. Мол, существует легенда о том, что в этом самом месте находится некий портал, позволяющий общаться с покойниками и менять живые души на мертвые. Гоголь бы над такой историей от души посмеялся.

«Human Lost: Исповедь неполноценного человека» (оригинальное название — Human Lost: Ningen Shikkaku), 2019, Япония, анимационный

Режиссер: Фуминори Кидзаки

А вот и японский мультик — тоже, кстати, не самый частый гость в отечественном кинопрокате. Причем мультик отнюдь не детский. Фильм «Human Lost: Исповедь неполноценного человека» поведает о мире будущего, в котором благодаря нанотехнологиям люди не страдают от болезней и не умирают раньше 120 лет.

Конечно, имеют место кое-какие побочные эффекты, но, откровенно говоря, на фоне нынешних проблем человечества мультипликационные выглядят сущей ерундой. Кстати, если верить авторам фильма, сие светлое будущее наступит уже в 2036 году. Дожить бы…