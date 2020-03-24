«Исправили репутацию троллей!»: зрители обсуждают мультфильм «Тролли. Мировой тур»

Любители «мультяшек» неоднозначно восприняли новый анимационный фильм, который, тем не менее, собрал за неделю проката почти 100 миллионов рублей. Как же так: ругают и смотрят?

Не успев выйти на экраны, фэнтезийный мультфильм «Тролли. Мировой тур» (Trolls World Tour) стал лидером российского проката, собрав, по данным портала kinobusiness.com, 97,3 млн рублей с 19 по 22 марта. Всего за 4 дня!

Мы решили посмотреть, что пишут о фильме первые зрители. Ведь тогда наши читатели смогут понять — стоит ли тратить деньги на билет и время на просмотр.

Новые «Тролли»: сюжет, герои, голоса

История происходит в сказочном мире, где крохотные, но музыкально одаренные тролли живут, не зная забот.

К их услугам чудесный лес, веселая компания и постоянные вечеринки с музыкой. И все прекрасно, пока… Ну, вы же понимаете, всегда найдется герой, который разрушит самую качественную идиллию. Вот и здесь, крошка-Розочка и ее приятель Цветан узнают, что на свете есть не только музыка, известная им, но и другая.

Как, кто-то слушает хард-рок и хип-хоп, джаз и кантри? Невозможно поверить! И принцесса троллей с напарником отправляются в неизведанные дали за новыми приключениями.

За кадром звучат голоса легендарных музыкантов: Оззи Осборна, Мэри Джей Блайдж, Джастина Тимберлейка.

В российском прокате фильм представлен компанией NBCUniversal, а голоса, звучащие с экрана, принадлежат Диме Билану, Полине Гагариной, Виктории Дайнеко, Михаилу Галустяну и другим.

И что говорят зрители?

«Эффекта новизны нет, но настроение поднимает»

Зрители не остались равнодушными к новым «Троллям», но среди отзывов немало конструктивной критики. Интересен тот факт, что нет однозначно плохих и хороших отзывов, нет категоричного «за» или «против». Большинство отзывов строятся по схеме «Да, но…».

Neo: Простой, но милый, интересный и с правильной мыслью — о необходимости уважать чужие культурные ценности. Гармония — это не когда все одинаковые, гармония — это когда все живут в мире, несмотря на свои отличия.

Мир троллей разнообразили, но не сказать, что очень. Компашка самой королевы Рокс – ну, умора. Это же просто «Безумный Макс/Дорога ярости» — все их средства передвижения и агрессивная подача.

Эффекта новизны нет, но настроение поднимает. Музыка на этот раз более разнообразная, ориентирующаяся сразу на несколько музыкальных жанров.

Terence Toh: В прошлом троллей изображали отвратительными монстрами, живущими под мостами. Современные тролли живут в сырых подвалах для того, чтобы создавать другим людям проблемы в Интернете.

Фильмы Dreamworks призваны исправить плохую репутацию троллей. Тролли здесь веселые, в основном добрые: им нравятся песни и обнимашки.

И если вам меньше двенадцати, фильм вам наверняка понравится. Вы выйдете из зала, напевая одну из песенок, и будете мурлыкать ее долгое время. Я вас не троллю!

«Эстетика «бабл-гама»»

Часть зрителей недовольна тем, что отрицательные герои — рокеры. Некоторым показалось, что создатели фильма подводят зрителя к тому, что рок-музыканты – злодеи. Другие недовольны кислотной расцветкой персонажей.

Борис Гришин: «Пластмассовый мир победил» — эти знаменитые строчки одного из самых душераздирающих хитов «Гражданской обороны» невольно приходят в голову, когда смотришь такое кино.

Фильм, конечно, для маленьких детей, но пластиковые персонажи в кислотных расцветках, как минимум, не вызывают особенного сопереживания, а значит, воспитательное значение картины стремится к нулю. Для развития же вкуса эстетика «бабл-гама» может быть даже вредной.

ZlataPolinskay: Фильм для детской аудитории, хотя музыкальные направления для них еще не понятны. По жанру считается комедийным, но мне, взрослому человеку, смешно не было.

Не видела, чтобы смеялся и ребенок. На мой взгляд, фильм несколько затянут и местами становится откровенно скучно.

«Тролли. Мировой тур» (Trolls World Tour)

Комедия, музыкальный анимационный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези.

Актеры фильма: Джастин Тимберлэйк, Анна Кендрик, Джеймс Корден, Рэйчел Блум, Андерсон Паак, Джордж Клинтон, Мэри Джей Блайдж, Келли Кларксон, Рон Фанчес, Оззи Осборн.

Актеры дубляжа: Дима Билан, Виктория Дайнеко, Полина Гагарина, Михаил Галустян.

Режиссер: Уолт Дорн, Дэвид П. Смит.

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