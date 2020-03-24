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«Исправили репутацию троллей!»: зрители обсуждают мультфильм «Тролли. Мировой тур»

Любители «мультяшек» неоднозначно восприняли новый анимационный фильм, который, тем не менее, собрал за неделю проката почти 100 миллионов рублей. Как же так: ругают и смотрят?

«Исправили репутацию троллей!»: зрители обсуждают мультфильм «Тролли. Мировой тур»
Кадр из фильма «Тролли. Мировой тур»

Не успев выйти на экраны, фэнтезийный мультфильм «Тролли. Мировой тур» (Trolls World Tour) стал лидером российского проката, собрав, по данным портала kinobusiness.com, 97,3 млн рублей  с 19 по 22 марта. Всего за 4 дня!

Мы решили посмотреть, что пишут о фильме первые зрители. Ведь тогда наши читатели смогут понять — стоит ли тратить деньги на билет и время на просмотр.

Новые «Тролли»: сюжет, герои, голоса

История происходит в сказочном мире, где крохотные, но музыкально одаренные тролли живут, не зная забот.

К их услугам чудесный лес, веселая компания и постоянные вечеринки с музыкой. И все прекрасно, пока… Ну, вы же понимаете, всегда найдется герой, который разрушит самую качественную идиллию. Вот и здесь, крошка-Розочка и ее приятель Цветан узнают, что на свете есть не только музыка, известная им, но и другая.

Как, кто-то слушает хард-рок и хип-хоп, джаз и кантри? Невозможно поверить! И принцесса троллей с напарником отправляются в неизведанные дали за новыми приключениями.

За кадром звучат голоса легендарных музыкантов: Оззи Осборна, Мэри Джей Блайдж, Джастина Тимберлейка.

В российском прокате фильм представлен компанией NBCUniversal, а голоса, звучащие с экрана, принадлежат Диме Билану, Полине Гагариной, Виктории Дайнеко, Михаилу Галустяну и другим.

И что говорят зрители?

«Эффекта новизны нет, но настроение поднимает»

Кадр из фильма «Тролли. Мировой тур»

Зрители не остались равнодушными к новым «Троллям», но среди отзывов немало конструктивной критики. Интересен тот факт, что нет однозначно плохих и хороших отзывов, нет категоричного «за» или «против». Большинство отзывов строятся по схеме «Да, но…».

Neo: Простой, но милый, интересный и с правильной мыслью — о необходимости уважать чужие культурные ценности. Гармония — это не когда все одинаковые, гармония — это когда все живут в мире, несмотря на свои отличия.

Мир троллей разнообразили, но не сказать, что очень. Компашка самой королевы Рокс – ну, умора. Это же просто «Безумный Макс/Дорога ярости» — все их средства передвижения и агрессивная подача.

Эффекта новизны нет, но настроение поднимает. Музыка на этот раз более разнообразная, ориентирующаяся сразу на несколько музыкальных жанров.

Terence Toh: В прошлом троллей изображали отвратительными монстрами, живущими под мостами. Современные тролли живут в сырых подвалах для того, чтобы создавать другим людям проблемы в Интернете.

Фильмы Dreamworks призваны исправить плохую репутацию троллей. Тролли здесь веселые, в основном добрые: им нравятся песни и обнимашки.

И если вам меньше двенадцати, фильм вам наверняка понравится. Вы выйдете из зала, напевая одну из песенок, и будете мурлыкать ее долгое время. Я вас не троллю!

«Эстетика «бабл-гама»»

Кадр из фильма «Тролли. Мировой тур»

Часть зрителей недовольна тем, что отрицательные герои — рокеры. Некоторым показалось, что создатели фильма подводят зрителя к тому, что рок-музыканты – злодеи. Другие недовольны кислотной расцветкой персонажей.

Борис Гришин: «Пластмассовый мир победил» — эти знаменитые строчки одного из самых душераздирающих хитов «Гражданской обороны» невольно приходят в голову, когда смотришь такое кино.

Фильм, конечно, для маленьких детей, но пластиковые персонажи в кислотных расцветках, как минимум, не вызывают особенного сопереживания, а значит, воспитательное значение картины стремится к нулю. Для развития же вкуса эстетика «бабл-гама» может быть даже вредной.

ZlataPolinskay: Фильм для детской аудитории, хотя музыкальные направления для них еще не понятны. По жанру считается комедийным, но мне, взрослому человеку, смешно не было.

Не видела, чтобы смеялся и ребенок. На мой взгляд, фильм несколько затянут и местами становится откровенно скучно.

«Тролли. Мировой тур» (Trolls World Tour)

Комедия, музыкальный анимационный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези.

Актеры фильма: Джастин Тимберлэйк, Анна Кендрик, Джеймс Корден, Рэйчел Блум, Андерсон Паак, Джордж Клинтон, Мэри Джей Блайдж, Келли Кларксон, Рон Фанчес, Оззи Осборн.

Актеры дубляжа: Дима Билан, Виктория Дайнеко, Полина Гагарина, Михаил Галустян.

Режиссер: Уолт Дорн, Дэвид П. Смит.

А вы уже посмотрели мультфильм? Поделитесь мнением!

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#trollsworldtour#uгniversal#викториядайнеко#димабилан#михаилгалустян#оззиосборн#полинагагарина#розочка
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