Спасение от плохих новостей: лидерами кассовых сборов в России стали «Тролли»

С 23 марта все кинотеатры в стране будут, скорее всего, закрыты. В условиях ограниченного проката востребованным оказался мультфильм.

Судя по данным портала kinobusiness, лидерами кинопроката в России по итогам уикенда стал мультфильм «Тролли. Мировой тур». Проекту удалось собрать в кинотеатрах страны более 97 миллионов рублей с 19 по 22 марта.

На втором месте оказался новый боевик с Вином Дизелем «Бладшот», он за прошедшие выходные собрал почти 44 миллиона рублей. Замыкают тройку лидеров «Джентльмены» легендарного Гая Ричи, им удалось получить в прокате 21 миллион рублей. Не будем забывать, что картина вышла в прокат аж 13 февраля и до сих пор продолжает приносить своим создателям прибыль! Всего на счету проекта уже более 1,3 миллиарда рублей.

Напомним, что по распоряжению Министерства культуры всем кинотеатрам страны из-за коронавируса было рекомендовано прекратить свою работу, начиная с 23 марта и до дальнейших распоряжений.