«Он очень тяжелый человек»: Селезнева рассказала о невыносимом характере Демьяненко

Актриса Наталья Селезнева в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась о работе вместе с Александром Демьяненко.

Напомним, что актер ушел из жизни в августе 1999 года. Ему было 62 года. Вместе они снимались в легендарной комедии режиссера Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика», а также в картине «Иван Васильевич меняет профессию».

«Он очень тяжелый человек. У него ни с кем не было теплых отношений на съемочной площадке. Он весь всегда был в себе. К нему очень рано пришла любовь зрителей. Но он всегда ждал предложений драматических ролей, а ему не предлагали. В нем видели режиссеры только комедийного актера. Кроме того, у него не сложилась личная жизнь. Он стал в связи с этим здорово выпивать. Все это было ужасно». Наталья Селезнева

А вот с другими звездами «Операции» — Юрием Никулиным, Георгием Вициным и Евгением Моргуновым — у Натальи Селезневой сложились прекрасные отношения. Вместе они работали во время съемок фильма в Ялте, и никаких конфликтов никогда не было.