Бекмамбетов переснял фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Необычный эксперимент провел известный российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов. Он переснял короткий эпизод из любимого, наверное, всеми жителями страны фильма «Иван Васильевич меняет профессию» со звездами российской эстрады в главных ролях. Получившийся четырехминутный ролик выложил в свой личный аккаунт в Instagram композитор Игорь Крутой, и это неудивительно, ведь весь проект создавался с целью поздравить с днем рождения его сестру Аллу.

В главных ролях снялись певцы Филипп Киркоров и Николай Басков, а в роли царицы оказалась и сама именинница. Скромному режиссеру досталась роль изобретателя машины времени, Шурика. Бекмамбетов не мог не пошутить сам над собой в процессе съемок, как известно, многие критикуют его фильмы из-за обилия рекламы, так что Филипп очень просит, чтобы хотя бы сейчас ее не было. Тимур соглашается и тут же пьет напиток всем известной марки.