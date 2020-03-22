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Бекмамбетов переснял фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Режиссер сделал главными героями звезд российской эстрады.

Бекмамбетов переснял фильм «Иван Васильевич меняет профессию»
Тимур Бекмамбетов. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Необычный эксперимент провел известный российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов. Он переснял короткий эпизод из любимого, наверное, всеми жителями страны фильма «Иван Васильевич меняет профессию» со звездами российской эстрады в главных ролях. Получившийся четырехминутный ролик выложил в свой личный аккаунт в Instagram композитор Игорь Крутой, и это неудивительно, ведь весь проект создавался с целью поздравить с днем рождения его сестру Аллу.

В главных ролях снялись певцы Филипп Киркоров и Николай Басков, а в роли царицы оказалась и сама именинница. Скромному режиссеру досталась роль изобретателя машины времени, Шурика. Бекмамбетов не мог не пошутить сам над собой в процессе съемок, как известно, многие критикуют его фильмы из-за обилия рекламы, так что Филипп очень просит, чтобы хотя бы сейчас ее не было. Тимур соглашается и тут же пьет напиток всем известной марки.

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