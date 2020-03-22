Кино кончилось: в России закрываются все кинотеатры

Плохие новости для всех любителей кино, на сайте Министерства культуры России появилось сообщение, настоятельно рекомендующее кинотеатрам России прекратить свою работу с 23 марта. Речь идет об абсолютно всех кинотеатрах во всех городах страны. И разумеется, всех, кто не воспримет всерьез данную рекомендацию обязательно возьмут на заметку.

Приказ подписан Ольгой Любимовой, министром культуры России. Также подчеркивается, что эти меры введены исключительно с целью помешать распространению эпидемии коронавируса. Пока не сообщается, на какой срок будут закрыты кинотеатры. Напомним, в США таким же образом недавно были закрыты более 4000 заведений, которые уже сейчас терпят колоссальные убытки.

Согласно данным оперативного штаба, количество случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367 человек.