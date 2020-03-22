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Компания Warner Bros. опровергла слухи о цифровой премьере фильма «Чудо-женщина: 1984»

Все пройдет по старому плану, на первом месте прокат в кинотеатрах.

Компания Warner Bros. опровергла слухи о цифровой премьере фильма «Чудо-женщина: 1984»
Кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984". Фото: Warner Bros.

Кинокомпания Warner Bros. опровергает недавнюю информацию о том, что премьера экранизации комиксов DC «Чудо-женщина: 1984» пройдет одновременно в кинотеатрах и в онлайн-сервисах. Как сообщает издание Comicbook, неверная информация появилась у журналистов портала The Wrap, но чуть позже режиссёр фильма Пэтти Дженкинс и продюсер Чарльз Ровен выступили с заявлением, в котором расставили все по местам.

Как выяснилось, компания Warner Bros. даже в условиях эпидемии коронавируса постарается придерживаться старой схемы — сначала выход в кинотеатрах, а уже спустя несколько недель релиз цифровой версии. Подобное решение выглядит довольно странным, учитывая, что более 4000 кинотеатров в США закрыты из-за пандемии, а релиз картины «Чудо-женщина: 1984» запланирован уже на первые числа июня.

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