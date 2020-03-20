Новый фильм с Беном Аффлеком «Вне игры» появится в Сети раньше срока

Посмотреть картину в Интернете можно будет уже на следующей неделе.

Эпидемия коронавируса продолжает рушить планы киноделов. Новый фильм с Беном Аффлеком «Вне игры» появится в цифровом формате уже на следующей неделе, 24 марта. И это учитывая, что картина едва успела появиться в кинотеатрах.

Как сообщает издание Deadline, стоимость фильма будет составлять 20 долларов, что гораздо дороже, чем обычный билет в кино.

Картина «Вне игры» рассказывает историю Джека Каннингэма. Он был восходящей звездой в баскетболе, но в какой-то момент забросил спорт.

Решение о таком скором выходе фильма в Сети обусловлено развитием эпидемии коронавируса: нет смысла оттягивать релиз, учитывая, что многие кинотеатры уже закрылись или вскоре планируют это сделать.

Это далеко не первый фильм, который появится в цифровом формате раньше срока, «Человек-невидимка», «Эмма», «Охота», «Джентльмены», «Хищные птицы» и «Бладшот» — все эти картины можно будет посмотреть, не выходя из дома, уже на следующей неделе.