Меры предосторожности: в Петербурге закрылись кинотеатры

Коронавирус хоть и медленно, но все же продолжает портить жизнь жителям России. В пятницу, 20 марта стало известно о том, что некоторые кинотеатры Петербурга объявили о своем закрытии, вплоть до изменения эпидемиологической обстановки в городе. Посмотреть кино нельзя будет в «Синема 5», «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино». Изменения коснулись лишь Санкт-Петербурга, если эти кинотеатры есть в вашем городе, они все еще функционируют.

Артем Саргсян, руководитель PR-службы компании «Объединенная киносеть» сообщил, что главная задача в данный момент, обеспечить безопасность всех любителей кино. Кинотеатры будут недоступны для зрителей до 30 апреля, а может и дольше, все зависит от распространения коронавируса. Напомним, ранее власти ввели ограничение на 50 зрителей на один зал, однако подобные меры оказались неэффективными.