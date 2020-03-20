Disney больше не будет публиковать отчеты об успехах своих проектов

Эпидемия коронавируса вынуждает крупные кинокомпании идти на серьезные меры. Как сообщает издание Deadline, студия Disney временно не будет публиковать традиционные отчеты о показателях своих проектов. Решение весьма предсказуемое, ведь скоро и сообщать будет не о чем, мировой кинорынок практически остановился, премьеры переносятся на неопределенный срок, а съемки блокбастеров повсеместно отменяются.

Последний проект Disney о котором есть хоть какая-то информация это мультфильм «Вперед» от студии Pixar. Проект успел собрать в кинотеатрах всего 103 миллиона долларов и в принципе провалился, а всему виной эпидемия.

В данный момент в Америке ситуация с кинотеатрами по-настоящему жуткая, 4933 заведения закрыты и не принимают зрителей.

Напомним, по данным ВОЗ сейчас в мире более 209 тысяч человек заражены коронавирусом, свыше 8,7 тыс человек скончались.