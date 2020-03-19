Новый фильм «Бладшот» с Вином Дизелем появится в Сети уже на следующей неделе

Коронавирус продолжает портить планы кинопрокатчиков. В данный момент студиям остается либо менять даты выхода блокбастеров, либо, если картина вышла совсем недавно и уже нет смысла изымать ее из кинотеатров, в срочном порядке проводить релиз на онлайн-площадках.

Создатели нового боевика «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли пошли как раз по второму пути.

Хотя картина вышла в прокат совсем недавно, уже на следующей неделе, 24 марта, ее можно будет посмотреть не выходя из дома в отличном качестве, через Интернет.

Как рассказал председатель правления Sony Pictures Том Ротман, это решение вынужденное и киностудия не особо им довольна, но современная проблема с коронавирусом требует обдуманных решений.

Тем более, что именно интересы зрителей для Sony на первом месте и если многие хотят оценить новый фильм, но физически не могут посмотреть его в кинотеатрах, компания постарается удовлетворить их потребности.