Снова покажут «Холоп», «Лед-2» и «Однажды в… Голливуде»: критик высказался о будущем кинотеатров

Портал Teleprogramma.pro спросил у экспертов, как индустрия кино будет выходить из кризиса, вызванного коронавирусом. Напомним, с одной стороны, многих людей отправили отсиживаться дома и у них появилось больше свободного для фильмов и сериалов, с другой — граждане не хотят посещать многолюдные места из-за угрозы заражения, поэтому отечественные кинотеатры уже чувствуют убытки.

Кинокритик Александр Голубчиков сделал несколько прогнозов развития событий. По его мнению, российские кинотеатры оказались в ситуации, когда показывать им особо нечего: крупные премьеры — «Не время умирать», «Форсаж-9», «Черная вдова», «Мулан» — перенесены на вторую половину года. Нечем завлекать зрителей в кинозалы.

«Что делают российские кинотеатры? Они обратились к дистрибьюторам с просьбой разрешить им показывать фильмы, которые, очевидно, не добрали кассу, — «Холоп», «Лед-2», другие картины, которым немножко не хватило места в сетке. И теперь в повторный прокат выйдут «Однажды в… Голливуде» Тарантино и еще ряд фильмов», — рассудил критик.

Он отметил, что многое зависит от того, как себя поведут зрители. В США уже ощутим отток людей из кинотеатров, в России пока не понятно. Показательным в этом плане будут ближайшие выходные и следующие. Голубчиков предположил, что, устав сидеть дома, россияне пойдут в кино и будут рассаживаться подальше друг от друга.

Еще один прогноз: в кинотеатрах начнут показывать только блокбастеры, требующие просмотра на большом экране, а остальные картины будут продавать с онлайн-платформ.