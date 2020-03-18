«Ничего подобного я не припомню»: как коронавирус «убивает» фильмы

Это утверждение обосновано. Каждый день мы получаем новые известия о прекращении съемок фильмов и сериалов, о переносе громких премьер, об отмене фестивалей…
Денис Горелов, кинокритик: «Центральные телеканалы вытащат из загашников припрятанные сериалы»
Наш корреспондент побеседовала с кинокритиком Денисом Гореловым, членом Союза кинематографистов, сценаристом, автором сценариев для программы «Куклы» (1996 г., НТВ), первых 12-ти серий проекта «Намедни 1961-1991. Наша эра».
— Ничего подобного в истории кинематографа я не припомню, — признался Денис Горелов. — Были, конечно, очень серьезные ограничения в связи с войной. Потому что прекратился любой экспорт из англоязычных стран в Германию, а также в оккупированную Францию.
Но на французский кинематограф это подействовало даже благоприятно, — у него не было в тот момент конкуренции с американским, а немецкое кино никто смотреть не хотел из патриотических побуждений. Так что у Франции во время оккупации настал, можно сказать, золотой век.
— Есть ли шансы выстоять в этой сложной ситуации у кинематографа?
— Как это все будет выглядеть сейчас, а самое главное – сколько времени продлится ситуация, непонятно. С одной стороны – шансы у отрасли есть. Это зависит от потенциального закрытия кинотеатров, а если они не закроются – то от храбрости зрителей, которые могут и продолжать ходить в кино.
— Для отечественного кино могут появиться какие-то плюсы в этой ситуации?
— Можно ожидать огромной финансовой дыры после окончания карантина. Зато сейчас появится возможность вытащить из загашников все залежи разнообразных сериалов.
А их у центральных каналов немало, они обычно придерживают интересные сериалы для того времени, когда большая часть народа сидит дома, то есть с середины октября до середины декабря и в марте-апреле. Все остальное время люди ездят. А сейчас они ездить перестанут. Поэтому будут хорошие телевизионные рейтинги.
Александр Голубчиков: «В российских кинотеатрах выйдут в повторный прокат фильмы, недобравшие кассу»
Кинокритик Александр Голубчиков рассказал нам о тонкостях разделения кинопродукции на фильмы для больших кинотеатров и фильмы, предназначенные для онлайн-платформ.
— Можно ли сейчас спрогнозировать, какие убытки принесет коронавирус индустрии кино?
— Нам слишком сложно даже представить, насколько велик этот урон. Кинотеатры в России официально не закрывают (за исключением подведомственных Министерству культуры, а их меньшинство).
Но они оказались в ситуации, когда показывать, по сути, нечего. Потому что крупных новинок нет. Ушел «Бонд», ушел «Форсаж», ушла «Черная вдова». Ушли новые «Мутанты», «Мулан» — масса фильмов, которые должны были привлечь аудиторию в кинотеатры и обеспечить этим самым кинотеатрам возможность выплачивать зарплату сотрудникам и аренду. Без новинок, на одном попкорне им не продержаться. То есть это – катастрофа.
Что делают российские кинотеатры? Они обратились к дистрибьюторам с просьбой разрешить им показывать фильмы, которые очевидно не добрали кассу, — «Холоп», «Лед-2», другие картины, которым немножко не хватило места в сетке. И теперь в повторный прокат выйдут «Однажды в… Голливуде» Тарантино и еще ряд фильмов. Этот повторный показ принесет им деньги – зарплату ведь надо выплачивать!
«Онлайн-платформы получат максимальные прибыли»
— Что кинотеатры будут показывать после окончания пандемии? Ведь производство фильмов приостановлено…
— Да, временно прекращено производство новых фильмов. Но отложены и громкие премьеры, которые были запланированы! Так что запас есть. А потом, пока будут показываться отложенные хиты, доснимутся приостановленные картины. Конечно, нарушатся все планы и графики… Но работа, например, с графикой может продолжаться и сейчас – в удаленном режиме.
Те же фильмы, которые уже вышли в США, но не вышли пока у нас, будут выпускаться на онлайн-платформах. Это то, чего добивался Netflix. То есть нынешняя ситуация с коронавирусом приведет к полному изменению правил кинопроката.
При этом учтите – многих людей отправили на карантин. Те из них, кто не захочет сидеть дома, сможет ходить в кино не только вечером, но и днем, и утром. И это позволит тем фильмам, которые осмелятся выйти, — собрать свою кассу.
Очень важно понять – как сейчас поведет себя зритель, будет ли отток зрителей из кинотеатров. В Штатах мы уже видим этот отток, в России пока еще непонятно.
Очень показательным будет ближайший уик-энд, а также следующий, — мы увидим динамику. Скорее всего, устав сидеть дома, люди пойдут в кино. Можно ведь сесть где-нибудь в уголке зала, подальше от других, чтобы никто рядом не кашлял…
Возможно, ситуация станет своеобразным толчком для кинопроизводства. Возможно, в кинотеатрах теперь будут показываться только хиты, требующие просмотра исключительно на большом экране.
А фильмы с бюджетом поскромнее будут выходить на онлайн-платформах. Это момент, когда онлайн-платформы заработают максимальные деньги, наряду со службами онлайн-доставки и фармацевтами.
О фильмах и сериалах, производство которых приостановлено
«Властелин колец»
Съемки сериала «Властелин колец» студии Amazon в Новой Зеландии прекращены минимум на две недели. 800 человек команды отстранили от работы на неопределенный срок. При этом среди них не было обнаружено ни одного заразившегося. Однако мера является необходимой – именно так власти Новой Зеландии пытаются предотвратить распространение вируса в стране.
«Матрица-4»
Похожая история – с четвертой частью «Матрицы»: зараженных в группе нет, но съемки, часть которых запланировано было провести в Берлине, приостановлены на неопределенное время. Интересно, что в Германию из Сан-Франциско уже успели прибыть Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, играющие в фильме главные роли.
Ранее сообщалось, что премьера четвертой части «Матрицы» состоится в мае 2021 года. Теперь, по-видимому, это событие откладывается…
«Миссия невыполнима – 7»
Седьмая часть голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» снимается в Италии, в Венеции. Поскольку коронавирусная инфекция COVID-2019 особенно сильно поразила эту страну, все съемки заморожены. Премьеру ожидали летом 2021 года.
«Ведьмак-2»
Сервис Netflix официально заявил о приостановке съемок второго сезона сериала «Ведьмак». К этому добавляется: если ситуация стабилизируется, процесс возобновят через 2 недели. Пока же все члены съемочной группы продолжают ежедневно получать зарплату.
Что ж, нам остается только наблюдать – как киноиндустрия будет выходить из положения.
А вы будете ходить в кино во время карантина?