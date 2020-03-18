«Ничего подобного я не припомню»: как коронавирус «убивает» фильмы

Пандемия коронавируса отрицательно влияет на все сферы экономики. Но, по мнению американского продюсера Хэла Фогеля, больнее всего коронавирус бьет по индустрии развлечений.

Это утверждение обосновано. Каждый день мы получаем новые известия о прекращении съемок фильмов и сериалов, о переносе громких премьер, об отмене фестивалей…

Денис Горелов, кинокритик: «Центральные телеканалы вытащат из загашников припрятанные сериалы»

Наш корреспондент побеседовала с кинокритиком Денисом Гореловым, членом Союза кинематографистов, сценаристом, автором сценариев для программы «Куклы» (1996 г., НТВ), первых 12-ти серий проекта «Намедни 1961-1991. Наша эра».

— Ничего подобного в истории кинематографа я не припомню, — признался Денис Горелов. — Были, конечно, очень серьезные ограничения в связи с войной. Потому что прекратился любой экспорт из англоязычных стран в Германию, а также в оккупированную Францию.

Но на французский кинематограф это подействовало даже благоприятно, — у него не было в тот момент конкуренции с американским, а немецкое кино никто смотреть не хотел из патриотических побуждений. Так что у Франции во время оккупации настал, можно сказать, золотой век.

— Есть ли шансы выстоять в этой сложной ситуации у кинематографа?

— Как это все будет выглядеть сейчас, а самое главное – сколько времени продлится ситуация, непонятно. С одной стороны – шансы у отрасли есть. Это зависит от потенциального закрытия кинотеатров, а если они не закроются – то от храбрости зрителей, которые могут и продолжать ходить в кино.

— Для отечественного кино могут появиться какие-то плюсы в этой ситуации?

— Можно ожидать огромной финансовой дыры после окончания карантина. Зато сейчас появится возможность вытащить из загашников все залежи разнообразных сериалов.

А их у центральных каналов немало, они обычно придерживают интересные сериалы для того времени, когда большая часть народа сидит дома, то есть с середины октября до середины декабря и в марте-апреле. Все остальное время люди ездят. А сейчас они ездить перестанут. Поэтому будут хорошие телевизионные рейтинги.

Александр Голубчиков: «В российских кинотеатрах выйдут в повторный прокат фильмы, недобравшие кассу»

Кинокритик Александр Голубчиков рассказал нам о тонкостях разделения кинопродукции на фильмы для больших кинотеатров и фильмы, предназначенные для онлайн-платформ.

— Можно ли сейчас спрогнозировать, какие убытки принесет коронавирус индустрии кино?

— Нам слишком сложно даже представить, насколько велик этот урон. Кинотеатры в России официально не закрывают (за исключением подведомственных Министерству культуры, а их меньшинство).

Но они оказались в ситуации, когда показывать, по сути, нечего. Потому что крупных новинок нет. Ушел «Бонд», ушел «Форсаж», ушла «Черная вдова». Ушли новые «Мутанты», «Мулан» — масса фильмов, которые должны были привлечь аудиторию в кинотеатры и обеспечить этим самым кинотеатрам возможность выплачивать зарплату сотрудникам и аренду. Без новинок, на одном попкорне им не продержаться. То есть это – катастрофа.

Что делают российские кинотеатры? Они обратились к дистрибьюторам с просьбой разрешить им показывать фильмы, которые очевидно не добрали кассу, — «Холоп», «Лед-2», другие картины, которым немножко не хватило места в сетке. И теперь в повторный прокат выйдут «Однажды в… Голливуде» Тарантино и еще ряд фильмов. Этот повторный показ принесет им деньги – зарплату ведь надо выплачивать!

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«Онлайн-платформы получат максимальные прибыли»

— Что кинотеатры будут показывать после окончания пандемии? Ведь производство фильмов приостановлено…

— Да, временно прекращено производство новых фильмов. Но отложены и громкие премьеры, которые были запланированы! Так что запас есть. А потом, пока будут показываться отложенные хиты, доснимутся приостановленные картины. Конечно, нарушатся все планы и графики… Но работа, например, с графикой может продолжаться и сейчас – в удаленном режиме.

Те же фильмы, которые уже вышли в США, но не вышли пока у нас, будут выпускаться на онлайн-платформах. Это то, чего добивался Netflix. То есть нынешняя ситуация с коронавирусом приведет к полному изменению правил кинопроката.

При этом учтите – многих людей отправили на карантин. Те из них, кто не захочет сидеть дома, сможет ходить в кино не только вечером, но и днем, и утром. И это позволит тем фильмам, которые осмелятся выйти, — собрать свою кассу.

Очень важно понять – как сейчас поведет себя зритель, будет ли отток зрителей из кинотеатров. В Штатах мы уже видим этот отток, в России пока еще непонятно.

Очень показательным будет ближайший уик-энд, а также следующий, — мы увидим динамику. Скорее всего, устав сидеть дома, люди пойдут в кино. Можно ведь сесть где-нибудь в уголке зала, подальше от других, чтобы никто рядом не кашлял…

Возможно, ситуация станет своеобразным толчком для кинопроизводства. Возможно, в кинотеатрах теперь будут показываться только хиты, требующие просмотра исключительно на большом экране.

А фильмы с бюджетом поскромнее будут выходить на онлайн-платформах. Это момент, когда онлайн-платформы заработают максимальные деньги, наряду со службами онлайн-доставки и фармацевтами.

О фильмах и сериалах, производство которых приостановлено

«Властелин колец»

Съемки сериала «Властелин колец» студии Amazon в Новой Зеландии прекращены минимум на две недели. 800 человек команды отстранили от работы на неопределенный срок. При этом среди них не было обнаружено ни одного заразившегося. Однако мера является необходимой – именно так власти Новой Зеландии пытаются предотвратить распространение вируса в стране.

«Матрица-4»

Похожая история – с четвертой частью «Матрицы»: зараженных в группе нет, но съемки, часть которых запланировано было провести в Берлине, приостановлены на неопределенное время. Интересно, что в Германию из Сан-Франциско уже успели прибыть Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, играющие в фильме главные роли.

Ранее сообщалось, что премьера четвертой части «Матрицы» состоится в мае 2021 года. Теперь, по-видимому, это событие откладывается…

«Миссия невыполнима – 7»

Седьмая часть голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» снимается в Италии, в Венеции. Поскольку коронавирусная инфекция COVID-2019 особенно сильно поразила эту страну, все съемки заморожены. Премьеру ожидали летом 2021 года.

«Ведьмак-2»

Сервис Netflix официально заявил о приостановке съемок второго сезона сериала «Ведьмак». К этому добавляется: если ситуация стабилизируется, процесс возобновят через 2 недели. Пока же все члены съемочной группы продолжают ежедневно получать зарплату.

Что ж, нам остается только наблюдать – как киноиндустрия будет выходить из положения.

А вы будете ходить в кино во время карантина?