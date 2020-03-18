«Это неприлично говорить»: Собчак узнала у Биковича про гонорары актеров

Сербский актер Милош Бикович стал новым героем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Здесь один из самых популярных актеров российского кино раскрыл свои заработки.

Известно, что фильм «Холоп» с Биковичем в главной роли стал лидером отечественного проката за всю его историю. Он принес продюсерам и прокатчикам доход свыше 3 млрд рублей. Эта баснословная цифра послужила поводом для появления слухов о невероятных заработках актера.

«В сербской газете написали, что я заработал за день 3 миллиона долларов. Я! Не кино! За день! Я им говорю: «Вы что ребята, хотите, чтобы меня похитили в Белграде?» — рассказал Милош.

А вот от прямого вопроса Собчак о том, сколько он лично получил денег за работу в популярной комедии, Бикович ушел, уклончиво ответив: «Это неприлично говорить. Гораздо меньше, чем 3 миллиарда». Тогда Ксения предположила, что его гонорар равнялся не менее 300 тыс. долларов. Артист заверил, что меньше.

«Илоян (Эдуард Илоян, продюсер, — прим автора), не доплачиваешь актерам!» — возмутилась Ксения.

В итоге любимец публики сказал, что обычно актерам уровня Биковича платят около 500 тысяч рублей в день. На этих словах Милош просто ушел, сославшись на срочный звонок по телефону.