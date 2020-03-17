Отмена за отменой: Московский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

Мероприятие, скорее всего, состоится в конце мая, хотя планировалось в апреле.

Один из старейших профильных фестивалей, Московский международный кинофестиваль, в этом году должен был пройти с 22 по 29 апреля уже в 42-й раз. Но из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом мероприятие отложили. На какой срок — пока не сообщается, предположительно, это будет конец мая, сообщили организаторы на официальной странице в «Инстаграм».

Кстати, из-за COVID-19 международные кинофестивали уже отменили в Пекине, Праге и Стамбуле. Что касается Каннского фестиваля, то его судьба решится 15 апреля.

Коронавирус внес свои коррективы во многие мероприятия. К примеру, в Москве на днях отменена Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, перенесены более чем на месяц выступления цирка Cirque du Soleil, отложен ряд мировых кинопремьер.

УЕФА официально сообщила о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год, в канадском Монреале отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Под вопросом проведение «Евровидения — 2020» в мае в Роттердаме.