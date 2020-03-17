В Сети появились первые детали фильма «Человек-паук — 3»

В Сети появились долгожданные подробности нового фильма о Человеке-пауке.

По сообщению издания Cosmic Book News, новая картина будет носить название Spider-Man: Home Run, как это переведут на русский пока не ясно, но возможны варианты «Хоум-ран» либо «Забег домой».

Учитывая, что это термин из бейсбола, идеально донести его смысл до жителей нашей страны будет непросто.

Также источники журналистов выяснили, что сражаться наш герой будет с персонажем по имени Крэйвен-охотник, сыном аристократа из России, который сумел превратиться в идеального охотника. На роль антагониста есть два главных кандидата, оба из которых уже стали звездами DC — «Супермен» Генри Кавилл и «Аквамен» Джейсон Момоа.

Съемки нового фильма должны начаться этим летом и продлятся вплоть до конца осени, разумеется, если коронавирус не внесет в график коррективы.