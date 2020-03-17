Компания Universal даст зрителям возможность не ходить в кинотеатры

Компания Universal Pictures решила не сдаваться коронавирусу и попытается хотя бы частично возместить убытки. Представители кинокомпании сообщили, что из-за пандемии они решили попробовать кое-что необычное. Все фильмы, которые в данный момент идут в кинотеатрах, можно будет посмотреть в цифровом формате, не дожидаясь окончания показов в кинотеатрах.

В данный момент это три картины — «Человек-невидимка», «Охота» и «Эмма». Уже в эту пятницу фильмы будут доступны для всех желающих, правда, пока только на двое суток.

Более того, цена каждого фильма составит 20 долларов, что гораздо дороже простого билета в кино, сообщает Deadline.

Также в цифровом варианте появится «Хищные птицы», и «Джентльмены» Гая Ричи, но чуть позже, в конце марта.