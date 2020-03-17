Съемки фильма «Матрица-4» в Берлине остановлены

Съемки фильма «Матрица-4» официально остановлены. Причину все знают заранее — эпидемия коронавируса. Как сообщает издание Deadline, компания Warner Bros. приняла непростое решение временно заморозить съемки. Хотя случаев заражения среди членов съемочной группы пока не было, рисковать здоровьем людей было бы глупо.

Напомним, съемки продолжения легендарной трилогии «Матрица» проходили в Берлине, а ранее в Сан-Франциско. Любители кино успели снять на видео множество эпизодов со съемочной площадки, включая главных героев, трюки каскадеров и гонки на мотоцикле.

Сразу по прибытии в столицу Германии вступил в силу местный запрет о запрете мероприятий, в которых участвуют более 50 человек, к сожалению, съемки фильма как раз подходят под это условие.

Выход «Матрицы-4» в прокат запланирован на весну следующего года.