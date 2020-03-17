Фильм «Кошки» получил шесть наград на премии «Золотая малина»

Коронавирус не смог помешать проведению премии «Золотая малина», на которой были награждены худшие фильмы 2019 года.

Хотя основная часть церемонии все же была отменена, организаторы выпустили специальный видеоролик, который назвали «Версией изоляции».

Так что никто не ушел без награды, а абсолютными триумфаторами стали «Кошки» Тома Хупера. Шутка ли, судьи решили, что именно мюзикл достоин получить шесть наград, в том числе и главную, за худший фильм года.

Новый «Рэмбо» тоже не сильно обрадовал зрителей, боевик признали худшим сиквелом, а также фильмом с самым безответственным пренебрежением жизнью человека.

Но «Золотая малина» не только ругает, но и хвалит. Жюри оценило работу Эдди Мерфи в биографической комедии «Меня зовут Долемайт».