Из-за коронавируса Universal выпустит новых «Троллей» сразу в кинотеатрах и на онлайн-сервисах

Подобный метод позволит зрителям насладиться премьерой и не подвергать себя опасности.

Пока эпидемия коронавируса продолжает бушевать на планете, кинобоссы пытаются хоть как-то бороться с финансовыми потерями из-за переноса премьер.

Напомним, по данным экспертов, Голливуд потерял уже более семи миллиардов долларов, и эта цифра продолжает расти. Как сообщает издание Variety, студия Universal решила бороться с потерями необычным способом.

Прокатная модель мультфильма «Тролли. Мировой тур» будет изменена: в начале апреля картина выйдет не только в кинотеатрах по всему миру, но и на онлайн-площадках. Таким образом люди смогут посмотреть премьеру дома и не подвергать себя опасности.

Напомним, обычно выход в подобных сервисах происходит лишь через несколько месяцев после окончания показов в кинотеатрах. Поможет ли такое решение, пока сказать сложно, но это в любом случае лучше, чем терять миллионы долларов из-за карантина.