Кинотеатрам в России рекомендовали ограничить продажу билетов

Российские кинотеатры начали борьбу с эпидемией коронавируса. Если вы переживали о том, что перенос блокбастеров — это большая проблема, готовьтесь к дополнительным трудностям.

На сайте ассоциации владельцев кинотеатров РФ появился документ с рекомендациями по предотвращению угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Главное изменение, это ограничение количества реализуемых билетов максимум до 150 в один кинозал. Более того, интервалы между сеансами также увеличатся, теперь придется ждать минимум 30 минут от конца последнего фильма до начала нового, чтобы сотрудники кинотеатра успели провести все необходимые меры по дезинфекции помещения.

Кассиры будут активно предлагать зрителям приобретать билеты по возможности оставляя пустые места с обеих сторон, чтобы еще больше защитить любителей кино от возможного заражения со стороны соседей поблизости.