Режиссер «Стражей Галактики» поделился списком фильмов, которые можно посмотреть в карантине

Пока весь мир страдает из-за эпидемии коронавируса, которая продолжает портить жизнь всем обитателям планеты, режиссер Джеймс Ганн старается хоть как-то облегчить жизнь поклонникам кино. В своем официальном аккаунте в Twitter режиссер предложил небольшой список из фильмов, которые, по его мнению, будут интересны почти каждому и смогут скрасить досуг в ожидании выздоровления.

Стоит отметить, что фильмы Ганн и правда подобрал необычные, не ищите среди них популярные блокбастеры и кинохиты, о которых и так все знают с пеленок. Джеймс предлагает обратить внимание на такие картины, как «Боб и Кэрол, Тед и Элис», «Злодейка», Pretty Poison, «Странники» и «Мать».

Напомним, коронавирус сильно ударил по киноиндустрии, по мнению экспертов, кинокомпании Голливуда уже потеряли около семи миллиардов долларов из-за эпидемии и с каждым днем эта цифра лишь растет.