Вин Дизель взял кассу: боевик «Бладшот» лидирует в российском кинопрокате

Несмотря на эпидемию коронавируса, кинотеатры в России все еще рады гостям и не планируют закрывать свои двери. Новый боевик с Вином Дизелем «Бладшот» стал лидером проката по итогам минувшего уикэнда, в кинотеатрах нашей страны фильм смог заработать более 170 миллионов рублей. Сюжет рассказывает историю наемника, который случайно погибает на задании но ученые возвращают его к жизни уже в виде суперсолдата.

На втором месте по сборам оказался мультфильм «Вперед», с которым был связан небольшой скандал из-за ЛГБТ-персонажа. Впрочем эта неприятность не помешала проекту Pixar собрать в прокате в России более 85 миллионов рублей, сообщает портал Kinobusiness.

Бронзовая медаль досталась романтической комедии «Отель „Белград“», за последние четыре дня фильм заработал чуть более 80 миллионов рублей.