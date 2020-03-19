Ужастик «Тихое место-2» и другие киноновинки недели

«Тихое место-2» (оригинальное название — A Quiet Place Part II), 2020, США, ужасы.

Режиссер: Джон Красински. В ролях: Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Джон Красински и др.

Два года назад малобюджетный триллер о том, как Землю атаковали пришельцы c плохим зрением, но очень хорошим слухом, сорвал в прокате куш, казавшийся еще более фантастическим, чем сюжет, — $340 миллионов. Авторам пришлось срочно придумывать продолжение. И хотя семейство Эбботт, находившееся в центре внимания в первом фильме, осталось без своего главы, для «Тихого места — 2» это стало лишь плюсом. Напомним, Ли Эбботт, защищая своих близких, громким криком вызвал атаку монстров на себя, и в сиквеле его обремененная тремя детьми жена на радость феминисткам поведет битву с врагом самостоятельно. Впрочем, самыми эффектными сценами второй части все же стали флешбэки, в которых герои вспоминают времена, когда инопланетное вторжение только начиналось и громкие разговоры еще не казались смертельно опасными.

«Тайная жизнь» (оригинальное название — A Hidden Life), 2019, США — Германия, драма.

Режиссер: Терренс Малик. В ролях: Аугуст Диль, Валери Пахнер, Бруно Ганц и др.

Для американского актера сняться у Терренса Малика — как для европейского футболиста сыграть за «Барселону». Однако в новом трехчасовом творении обладателя «Пальмовой ветви» Каннского фестиваля американцев нет вообще, ведь снималась драма «Тайная жизнь» в Европе, с местными актерами, дабы история об австрийском фермере, отказавшемся воевать за Гитлера, выглядела достовернее. Забавно, что право сыграть земледельца-пацифиста досталось Аугусту Дилю, прославившемуся ролью въедливого гестаповца Дитера Хельстрома в «Бесславных ублюдках».

«Тролли. Мировой тур» (оригинальное название — Trolls World Tour), 2020, США, анимационный.

Режиссеры: Уолт Дорн, Дэвид П.Смит.

Очередная встреча с уже знакомыми нам по анимационному мюзиклу «Тролли» героями заставит меломанов со стажем вспомнить о временах, когда к музыке относились чуть серьезнее, чем сейчас, а за увлечение «неправильными» группами можно было даже схлопотать по морде. Вот в мультике «Тролли. Мировой тур» герои разделятся на несколько конкурирующих группировок, каждая из которых связана с определенным музыкальным направлением: поп, фанк, классика, техно, кантри, рок. С учетом количества песен, которые звучат в фильме и которые в оригинале исполняют Оззи Озборн, Джастин Тимберлейк и Гвен Стефани, значение слова «троллинг», пожалуй, стоит теперь слегка подредактировать.