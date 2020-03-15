Лицензия на убийство: скольких человек отправил на тот свет Джеймс Бонд

Премьера 25-ого фильма про агента 007 Джеймса Бонда «Не время умирать» из-за коронавируса была перенесена с апреля на ноябрь 2020 года. Пока фанаты самого известного киношпиона тоскуют по этому поводу предлагаем вспомнить, сколько человек пали от его руки за все время геройства на экране.

Как посчитал портал Screen Rant, за 24 фильма, выпущенных на сегодняшний день, Бонд убил 597 плохих парней. И вот как широко каждый актер, игравший секретного агента, использовал свою «лицензию на убийство»:

Шон Коннери (шесть фильмов) — 68;

Джордж Лэзенби (один фильм) — 6;

Роджер Мур (семь фильмов) — 121;

Тимоти Далтон (два фильма) — 20;

Пирс Броснан (четыре фильма) — 103;

Дэниел Крейг (четыре фильма) — 235.

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Последний актер, конечно же, рекордсмен. Кроме количества убийств, он еще отличается и жестокостью своих расправ. Интересно, сколько смертей отснято в 25-ом фильме… Добавим, что для Крейга это будет последняя картина о похождениях агента 007, причем его герой в этот раз уже не будет носить свой знаковый номер.